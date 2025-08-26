Officiel : Un joueur du PSG choisit son nouveau club et annonce son transfert

C’est officiel depuis dimanche, Renato Sanches a quitté le PSG. De retour d’un prêt à Benfica, le milieu de terrain portugais va cette fois-ci rebondir au Panathinaïkos où il est prêté une saison sans option d’achat. Invité à commenter son choix, il assure avoir lui-même décidé de rejoindre le club grec alors qu’il était également convoité par Trabzonspor.
Renato Sanches justifie son choix
« J'ai personnellement pris l'initiative de venir. Je suis heureux de porter ce maillot… Le plus important est de représenter le club et ses couleurs de la meilleure façon possible. L'objectif de chaque joueur est de représenter les couleurs qu'il porte à chaque fois. C'est un grand club en Grèce, tout le monde le sait. Le choisir n'a pas été difficile. Il se bat pour remporter le championnat. Je n'ai eu aucun doute. L'entraîneur a joué un rôle clé, le club a fait des efforts et le projet lui-même m'a motivé à venir au Panathinaïkos », assure-t-il auprès des médias du club avant de poursuivre.
« La vie est faite de choses. Mon premier entraîneur était Rui Vitoria. Ce sera à nouveau un bon moment. Nous nous entendrons bien. Nous avons également entretenu des relations amicales et remporté des titres. Nous essaierons de revivre les bons moments. J'ai discuté davantage avec l'entraîneur, avec d'autres footballeurs qui n'ont pas joué pour l'équipe, bien sûr, mais qui ont joué en Grèce, et ils m'ont dit du bien du pays et d'Athènes…Je suis en bonne forme. Je ne suis pas préparé comme d'autres joueurs qui ont débuté un ou deux mois plus tôt, mais je me sens bien. Il me faudra deux ou trois semaines pour être prêt », ajoute Renato Sanches.