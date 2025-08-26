Officiel : Un joueur du PSG choisit son nouveau club et annonce son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est officiel depuis dimanche, Renato Sanches a quitté le PSG. De retour d’un prêt à Benfica, le milieu de terrain portugais va cette fois-ci rebondir au Panathinaïkos où il est prêté une saison sans option d’achat. Invité à commenter son choix, il assure avoir lui-même décidé de rejoindre le club grec alors qu’il était également convoité par Trabzonspor.

De retour d'un prêt raté au Benfica, Renato Sanches était toutefois convoité sur le mercato cet été. Ces dernières heures, le choix semblait se porter entre Trabzonspor et le Panathinaïkos. Le milieu de terrain portugais a choisi la seconde option et explique sa décision.

Renato Sanches justifie son choix « J'ai personnellement pris l'initiative de venir. Je suis heureux de porter ce maillot… Le plus important est de représenter le club et ses couleurs de la meilleure façon possible. L'objectif de chaque joueur est de représenter les couleurs qu'il porte à chaque fois. C'est un grand club en Grèce, tout le monde le sait. Le choisir n'a pas été difficile. Il se bat pour remporter le championnat. Je n'ai eu aucun doute. L'entraîneur a joué un rôle clé, le club a fait des efforts et le projet lui-même m'a motivé à venir au Panathinaïkos », assure-t-il auprès des médias du club avant de poursuivre.