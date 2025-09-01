Officiel : Un champion du monde à l’OM, le gros coup de dernière minute !

Cette dernière journée de mercato estival aura été folle à l’OM. Si le club phocéen a réussi à se débarrasser d’Adrien Rabiot, envoyé au Milan AC, il y a eu de gros mouvements en défense. Emerson et Nayef Aguerd ont signé à Marseille, mais le très gros coup de cette fin du marché des transferts est la signature de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan.
Après la trêve internationale, l’OM devrait se présenter avec une défense complètement remodelée. En effet, en cette dernière journée du mercato estival, le club phocéen s’est offert de nouvelles têtes pour densifier l’arrière-garde de Roberto De Zerbi. Emerson et Nayef Aguerd ont ainsi posé leurs valises à Marseille, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ne comptaient pas en rester là. Ainsi, dans les dernières heures du mercato, il a été question d’un intérêt pour Benjamin Pavard. Pour cela, il fallait trouver un accord avec l’Inter Milan autour d’un prêt. C’est désormais chose faite pour l’international français à Marseille.
Pavard à l’OM, c’est fait !
L’OM l'a officialisé : Benjamin Pavard est désormais un joueur de l’effectif de Roberto De Zerbi. « Benjamin Pavard est Olympien. Le défenseur international rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan », a annoncé le club phocéen. Révélé sous le maillot du LOSC, le champion du monde fait donc son grand retour en Ligue 1 en provenance de l'Inter Milan. Les deux clubs sont ainsi parvenus à trouver un accord pour Pavard autour d’un prêt payant de 2,5M€ assorti d’une option d’achat à 15M€.
Quel poste pour Pavard à l’OM ?
Cette arrivée de Benjamin Pavard soulève toutefois certaines interrogations désormais sur son utilisation à l’OM. Où va-t-il jouer ? Alors que l’international français était dernièrement plus très chaud à l’idée de jouer arrière droit, il y a du monde en défense centrale avec Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd. L’Argentin pourrait-il faire les frais de cette arrivée de Pavard ? Roberto De Zerbi passera-t-il à une défense à 3 axiaux ? On aura toutes les réponses après la trêve internationale.