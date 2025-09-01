Officiel : Un champion du monde à l’OM, le gros coup de dernière minute !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette dernière journée de mercato estival aura été folle à l’OM. Si le club phocéen a réussi à se débarrasser d’Adrien Rabiot, envoyé au Milan AC, il y a eu de gros mouvements en défense. Emerson et Nayef Aguerd ont signé à Marseille, mais le très gros coup de cette fin du marché des transferts est la signature de Benjamin Pavard en provenance de l’Inter Milan.

Après la trêve internationale, l’OM devrait se présenter avec une défense complètement remodelée. En effet, en cette dernière journée du mercato estival, le club phocéen s’est offert de nouvelles têtes pour densifier l’arrière-garde de Roberto De Zerbi. Emerson et Nayef Aguerd ont ainsi posé leurs valises à Marseille, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia ne comptaient pas en rester là. Ainsi, dans les dernières heures du mercato, il a été question d’un intérêt pour Benjamin Pavard. Pour cela, il fallait trouver un accord avec l’Inter Milan autour d’un prêt. C’est désormais chose faite pour l’international français à Marseille.

Pavard à l’OM, c’est fait ! L’OM l'a officialisé : Benjamin Pavard est désormais un joueur de l’effectif de Roberto De Zerbi. « Benjamin Pavard est Olympien. Le défenseur international rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan », a annoncé le club phocéen. Révélé sous le maillot du LOSC, le champion du monde fait donc son grand retour en Ligue 1 en provenance de l'Inter Milan. Les deux clubs sont ainsi parvenus à trouver un accord pour Pavard autour d’un prêt payant de 2,5M€ assorti d’une option d’achat à 15M€.