Officiel : C’est terminé, Deschamps fait une annonce !

Du haut de ses 40 ans, Steve Mandanda a mis un terme officiellement à sa carrière. Légende à l'OM, mais également champion du monde avec les Bleus en 2018, le portier français doit beaucoup à Didier Deschamps avec lequel il a d'ailleurs remporté tous ses trophées que ce soit en club ou en sélection. L'occasion pour le sélectionneur de l'équipe de France de rendre hommage à la carrière de Steve Mandanda.
C'est officiel, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite du haut de ses 40 ans après avoir notamment brillé à l'OM et avec l'équipe de France. Un choix qu'il a justifié.
Mandanda prend sa retraite
« J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête. (…) J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels, mais j’ai dit non à chaque fois », a-t-il officialisé auprès de L’ÉQUIPE. Une annonce qui a évidemment fait réagir Didier Deschamps l’entraîneur avec lequel Steve Mandanda a remporté tous ses trophées.
Deschamps lui rend hommage
« Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as pu apporter au groupe, à moi-même, en étant capitaine à l’OM, avec je crois quelques titres, ça remonte, et après avec ces très belles années en équipe de France. Même si on n’a pas eu que des moments de bonheur - j’ai eu à te dire des fois des choses désagréables mais ce n’était pas contre toi, tu le sais bien -, humainement, tu as toujours été quelqu’un de très positif, un vrai leader », lâche le sélectionneur des Bleus dans un message rapporté par L’EQUIPE.