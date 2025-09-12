Officiel : C’est terminé, Deschamps fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 40 ans, Steve Mandanda a mis un terme officiellement à sa carrière. Légende à l'OM, mais également champion du monde avec les Bleus en 2018, le portier français doit beaucoup à Didier Deschamps avec lequel il a d'ailleurs remporté tous ses trophées que ce soit en club ou en sélection. L'occasion pour le sélectionneur de l'équipe de France de rendre hommage à la carrière de Steve Mandanda.

C'est officiel, Steve Mandanda a décidé de prendre sa retraite du haut de ses 40 ans après avoir notamment brillé à l'OM et avec l'équipe de France. Un choix qu'il a justifié.

Mandanda prend sa retraite « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais oui j’arrête. (…) J’ai eu une grande période de réflexion parce que j’ai eu beaucoup d’appels, mais j’ai dit non à chaque fois », a-t-il officialisé auprès de L’ÉQUIPE. Une annonce qui a évidemment fait réagir Didier Deschamps l’entraîneur avec lequel Steve Mandanda a remporté tous ses trophées.