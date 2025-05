Nouvel entraîneur attendu, la signature qui va régaler l'OM ?

La rédaction

Alors que l’OM entame son mercato estival, une première vente importante pourrait rapidement aboutir : celle de Luis Henrique. L’ailier brésilien, ciblé depuis plusieurs semaines par l’Inter Milan, voit désormais la Juventus entrer dans la danse. La probable arrivée d’Antonio Conte sur le banc turinois pourrait bien faire basculer ce dossier déjà très avancé.

L’OM a terminé sa saison et peut désormais se focaliser sur le mercato d’été. Si les dirigeants olympiens veulent à tout prix renforcer leur effectif en vue de la Ligue des champions, ils devront également passer par des ventes. La première grosse rentrée d’argent attendue du côté de Marseille pourrait bien concerner Luis Henrique.

La Juve veut Luis Henrique

L’ailier brésilien de l’OM semble proche d’un départ pour l’Italie. Selon Tuttosport, l’ancien joueur de Botafogo intéresserait fortement la Juventus. Une qualification pour la Ligue des champions permettrait aux Bianconeri de finaliser l’opération. Et la probable nomination d’Antonio Conte à la tête du club pourrait jouer un rôle décisif dans la volonté du joueur de rejoindre Turin.

L’Inter toujours en pole ?

Ce potentiel transfert vers la Juve serait une vraie surprise, tant l’intérêt de l’Inter Milan paraissait concret ces dernières semaines. Un accord avait même été trouvé entre Luis Henrique et le club lombard autour d’un contrat de cinq ans. Il ne restait plus qu’à l’OM et à l’Inter Milan de s’entendre sur le montant du transfert.