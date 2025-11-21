N'Golo Kanté à l'OM : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, le retour de N'Golo Kanté en Ligue 1 ne cesse de faire parler. Annoncé au Paris FC ou encore à l'OM, l'international français a toutefois le profil parfait pour le club phocéen selon Walid Acherchour qui l'imagine parfaitement s'intégrer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi.

En fin de contrat en juin prochain à Al-Ittihad, N'Golo Kanté va-t-il revenir en Ligue 1 ? Son nom a circulé du côté du Paris FC. Mais Walid Acherchour l'imagine plutôt du côté de l'OM où il semble avoir le profil parfait pour s'intégrer dans l'équipe de Roberto De Zerbi.

Kanté, le joueur parfait pour l'OM ? « Hormis au PSG, il joue partout. Il joue à Marseille tous les jours. En plus, c’est un profil qui manque à Marseille. Tu le mets devant la défense, tu règles beaucoup de soucis », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre en évoquant la possible utilisation de N'Golo Kanté à l'OM.