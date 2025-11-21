N'Golo Kanté à l'OM : C'est validé !

Ces dernières heures, le retour de N'Golo Kanté en Ligue 1 ne cesse de faire parler. Annoncé au Paris FC ou encore à l'OM, l'international français a toutefois le profil parfait pour le club phocéen selon Walid Acherchour qui l'imagine parfaitement s'intégrer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi.
En fin de contrat en juin prochain à Al-Ittihad, N'Golo Kanté va-t-il revenir en Ligue 1 ? Son nom a circulé du côté du Paris FC. Mais Walid Acherchour l'imagine plutôt du côté de l'OM où il semble avoir le profil parfait pour s'intégrer dans l'équipe de Roberto De Zerbi.
« Hormis au PSG, il joue partout. Il joue à Marseille tous les jours. En plus, c’est un profil qui manque à Marseille. Tu le mets devant la défense, tu règles beaucoup de soucis », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre en évoquant la possible utilisation de N'Golo Kanté à l'OM.
« Tu peux faire jouer Hojbjerg dans un 4-3-3. Kanté serait le fameux chien devant la défense, qui est capable de colmater et d’apporter la première relance assez simple et cohérente pour permettre à Hojbjerg, Vermeeren ou un autre joueur comme Angel Gomes d’avoir un peu plus de liberté. Kanté rentre totalement dans ça. Mais je serais étonné de le voir au Paris FC avec ses histoires extra-sportives. Il avait eu de gros soucis à Paris. Dans le milieu, tout le monde dit qu’il ne reviendra jamais en région parisienne », ajoute Walid Acherchour.