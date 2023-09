Neymar se lâche, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à l’occasion du rassemblement de la sélection brésilienne, Neymar n’a pas échappé aux questions sur son transfert cet été. L’occasion pour la star brésilienne de placer un nouveau tacle envers le PSG et la Ligue 1. Encore une sortie qui ne devrait pas plaire aux Parisiens.

Cet été, Neymar a quitté le PSG après six ans. Le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal, qui a déboursé 90M€ pour son transfert. Et après avoir annoncé qu'il avait vécu « l'enfer » au PSG, Neymar a glissé un nouveau tacle, en conférence de presse, qui devrait faire réagir à Paris.

Transferts : Neymar bientôt éclipsé par une autre star ? https://t.co/EPr5CtruMF pic.twitter.com/HjtJDcLWgh — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Neymar tacle la Ligue 1

« Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c'est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J'ai soif de titres, j'ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c'était faible mais c'est là où j'ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder », confie le Brésilien dans un premier temps, avant d’en rajouter une couche sur son niveau de français.

«Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul»