Neymar - PSG : La condition de son transfert enfin révélée ?

Thomas Bourseau

Après Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe notamment, place au transfert de Neymar ? C’est du moins la volonté affichée par le comité de direction du PSG. Néanmoins, le FC Barcelone compterait sur le Paris Saint-Germain pour lui faire une fleur concernant les modalités du transfert. Et ce, pour une raison précise. Explications.

Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Ousmane Dembélé… Le PSG est plus qu’actif sur le marché des transferts depuis l’ouverture du mercato en juin dernier. Néanmoins, au rayon des départs, le Paris Saint-Germain aimerait en boucler bien plus d’ici la clôture du mercato. Et pas n’importe lesquels puisqu’il est question de transferts de Marco Verratti, de Kylian Mbappé et de Neymar ! Rien que ça.

Neymar à Barcelone ? Ça chauffe !

D’ailleurs, l’entourage de Neymar se rapprocherait petit à petit d’un éventuel accord contractuel avec le FC Barcelone, les discussions semblant aller bon train entre les deux parties. Au point qu’ El Chiringuito a fait état dans la journée de vendredi d’un salaire annuel de 13M€ nets pour un contrat de deux saisons avec une troisième en option. Néanmoins, selon le journaliste de TNT Sports Marcelo Bechler, il faudrait que le PSG accepte tout d’abord de libérer Neymar de son contrat n’expirant qu’en juin 2027. Mais ce ne serait pas l’unique option pour boucler cette opération aux yeux du comité de direction du Barça .

Le Barça estime que le PSG lui fera une fleur pour Neymar