Neymar poussé dehors par Mbappé ? La réponse du PSG

Arrivé il y a maintenant six ans en provenance du FC Barcelone, Neymar s’apprête à quitter le PSG. Le Brésilien est attendu à Al-Hilal. Dans le même temps, Kylian Mbappé quant à lui a été réintégré au groupe parisien, après avoir été écarté pendant plus de trois semaines. Pour l’international auriverde, son départ serait un moyen pour les dirigeants parisiens de régler leur différend avec l’attaquant français.

Entre Neymar et le PSG, c’est terminé. Recruté il y a six ans en provenance du FC Barcelone pour un montant record de 222M€, le Brésilien ne sera, sauf retournement de situation, plus un joueur parisien cette saison. Il est attendu à Al-Hilal, où il devrait s’engager pour deux ans. Par la voix de Luis Enrique et Luis Campos, Neymar a été informé la semaine dernière qu’il n’entrait pas dans les plans du Paris Saint-Germain cette saison. Il n’avait d’ailleurs pas été retenu dans le groupe convoqué pour la rencontre face à Lorient samedi dernier.

Neymar décisif dans le rapprochement entre Mbappé et le PSG ?

D’après les informations de L’Équipe , c’est justement cet épisode qui aurait été un déclic pour Neymar. Avant cela, il espérait encore un retour au FC Barcelone, mais il s’est finalement résolu à prendre la direction de l’Arabie Saoudite. L’international auriverde serait persuadé qu’il est devenu une variable dans le feuilleton Kylian Mbappé, qui aurait réclamé son départ l’été dernier. D’après Neymar, en quittant le PSG, il permettrait au club de la capitale d’apaiser les tensions avec l'international français.

La version du PSG