Neymar - Mercato : Le PSG reçoit une terrible nouvelle

Baptiste Berkowicz

Blessé depuis le 19 février et en instance de départ au PSG, Neymar vit des mois compliqués dans la capitale. Le club parisien souhaite se débarrasser du Brésilien par tous les moyens. Manchester United et Chelsea sont intéressés pour l'accueillir mais, les Blues ne veulent pas payer l'intégralité du salaire de Neymar, estimé à environ 28M€ brut par an.

Auteur d'un début de saison exceptionnel avec le PSG, Neymar est poussé vers la sortie, et ce, à cause de ses blessures à répétition. Et toutes les options sont sur la table pour se séparer du Brésilien cet été.

🔴🔵 | #PSG 🤔 A pesar de que Mourinho lo preferiría en el equipo si llegase al banquillo parisino❌ La salida de Neymar es una prioridad total para el PSGhttps://t.co/oBjPAtXq5T — Diario SPORT (@sport) May 15, 2023

Chelsea prêt à l'accueillir

Avec un contrat courant jusqu'en 2027, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, Neymar est dans un contexte qui ne facilite pas un départ du PSG. Néanmoins, le joueur de 31 ans voit des courtisans taper à sa porte pour le recruter. La Premier League, notamment Chelsea et Manchester United, est attentive à la situation de Neymar. Mais selon SPORT , le salaire du Brésilien poserait problème aux Blues . Evalués à 28M€ brut annuel - d'après RMC Sport - les émoluments de l'international auriverde dépassent ce que souhaite investir Chelsea pour le faire venir.

Parti pour rester ?