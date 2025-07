«Neymar est parti» : L’annonce sur son transfert à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une folle rumeur circule à l’OM concernant l’arrivée éventuelle de Neymar. Difficile d’y croire compte tenu du projet actuel du club phocéen, et quoi qu’il arrivé, Walid Acherchour estime que la star brésilienne n’a tout simplement plus le niveau pour jouer dans un club européen, encore moins pour disputer la Ligue des champions.

Cela fait désormais quelques jours qu'une folle rumeur, lancée en Espagne et soutenue en Argentine, envoie Neymar à l'OM. Un transfert qui semble totalement irréalisable, d'autant plus que Walid Acherchour estime que sur le plan sportif, le Brésilien n'a plus rien à apporter.

«Neymar est parti» « Maintenant, pour moi, Neymar, ça reste le PSG. Il a une histoire avec le PSG, j’aimerais qu’il la garde comme ça, même si je comprends l’excitation. (…) Et puis surtout c’est quel Neymar tu vas avoir à l’OM. Si c’est pour avoir un Neymar sur courant alternatif, qui joue 3-4 matchs dans la saison, même si certains diront, et je peux comprendre les supporters complètement fans du joueur, que même pour 90 minutes ils prendraient ce transfert. Moi je ne suis pas de cette école là, je pense que Marseille est sur le bon chemin, une bonne direction cohérente », confie-t-il dans un premier temps au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.