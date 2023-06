Neymar : C’est annoncé, le PSG amorce sa révolution

Thomas Bourseau

Lionel Messi est parti, à l’instar de Sergio Ramos. À présent, Neymar serait le suivant et figurerait tout en haut d’une liste de 10 joueurs dont le PSG souhaiterait se séparer cet été selon la presse anglaise. Le recrutement devrait également changer de ton.

Avant la clôture du mercato estival, le comité de direction du PSG aurait à coeur de mener à bien un gros nettoyage en interne au sein de l’effectif de l’équipe première. Lionel Messi et Sergio Ramos ont tous deux pliés bagage cet été, et il se pourrait bien que les deux stars du football européen ne soient pas les seules à prendre la porte.

Soler, Sanches, Kurzawą et Bernat dehors ?

Il y a quelques semaines, le10sport.com vous révélait en exclusivité le 16 mai dernier que le Paris Saint-Germain avait à coeur de boucler les départs de deux joueurs spécifiques cet été : Renato Sanches et Carlos Soler. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain prévoirait d’être fixé sur les dossiers Layvin Kurzawa et Juan Bernat avant de dégainer une offre de transfert au Bayern Munich pour Lucas Hernandez.

Neymar en tête d’une liste de 10 indésirables