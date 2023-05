Mourinho : Le PSG s’est décidé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la saison décevante du PSG, l’avenir de Christophe Galtier fait forcément débat, avec plusieurs noms évoqués pour venir prendre sa place sur le banc parisien. José Mourinho serait notamment intéressé, mais comme vous l’a révélé le10sport.com, le Special One n’est pas dans les plans du club. Une information qui se confirme au fil des jours.

Pour beaucoup, le départ de Christophe Galtier est inéluctable après la saison éprouvante du PSG. Pour autant, cela n’est pas dans les plans du club à ce jour comme vous l’a révélé le10sport.com, et ce malgré plusieurs pistes évoquées pour son remplacement. Le nom de José Mourinho est notamment sur toutes les lèvres, l’entraîneur de la Roma étant intéressé par le poste selon L’Equipe .

Mourinho très loin du PSG

Cependant, l’arrivée de José Mourinho n’est absolument pas d’actualité comme vous l’a révélé le10sport.com. D’après nos informations, cette piste n’existe pas, et aucune discussion n’a été entamée avec le Special One . Le 17 mai dernier, Le Parisien confirmait nos informations, expliquant que la forte relation qui unit les deux hommes était incompatible avec une éventuelle collaboration au PSG, qui pourrait créer la discorde entre eux.

Sa relation avec Campos l'éloigne de Paris