Mercato - Montpellier : Der Zakarian confirme son départ !

Publié le 2 mai 2021 à 23h20 par La rédaction

Ce dimanche, Michel Der Zakarian a confirmé qu'il quittera Montpellier à la fin de la saison. D’un commun accord, le technicien franco-arménien va quitter l’Hérault où il aura passé 4 belles années.