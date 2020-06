Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Mbappé rend hommage à Subasic

Publié le 8 juin 2020 à 22h20 par La rédaction

Alors que Monaco a annoncé ce lundi le départ de Danijel Subasic, Kylian Mbappé a souhaité lui rendre hommage.

La longue histoire qui lie Danjijel Subasic à Monaco touche à sa fin. Ce lundi, le club de la Principauté a annoncé que le contrat du portier de 35 ans arrivant bientôt à échéance ne sera pas renouvelé. Joueur de la première heure, le Croate a participé à toute l’évolution du club sous l'ère Rybolovlev depuis sa venue en 2012 et a reçu de nombreux messages suite à cette nouvelle. Aujourd’hui au PSG, Kylian Mbappé n’oublie pas son ancien partenaire de l’ASM, avec lequel il a été sacré champion de France en 2017. Dans un message sur son compte Twitter le champion du monde à tenu à rendre hommage à Danijel Subasic. « Respect pour ce que tu as accompli pour le club et merci pour ce que tu m’as apporté. Tu vas rester dans l’histoire. MERCI SUBA » a écrit Kylian Mbappé. Un message que devrait apprécier le principal intéressé.