Messi va quitter le PSG, une légende impliquée dans le transfert ?

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain, puisque son contrat se termine le 30 juin prochain et une prolongation semble assez improbable. La seule interrogation semble désormais de savoir où il partira et si l’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, Messi semble donner la priorité à un retour au FC Barcelone.

Personne n’a oublié la détresse des supporters du FC Barcelone en 2021, lorsqu’ils ont vu Lionel Messi partir en larmes vers le PSG. Deux ans après, c’est l’excitation qui règne en Catalogne, puisqu’un retour de l’idole du Camp Nou semble plus que jamais possible.

Le Barça attend Messi

Plusieurs options se présentent, avec notamment l’Arabie Saoudite qui lui offrirait 400M€. Lionel Messi souhaiterait toutefois rester au moins une saison de plus en Europe et privilégierait donc un retour au FC Barcelone. Problème, le club catalan ne roule pas sur l’or en ce moment et Il Corriere dello Sport a récemment révélé qu’il faudrait faire au moins 200M€ d’économies sur la masse salariale, pour pouvoir boucler une telle opération.

Deco aux manettes ?

D’après les informations du quotidien italien, un homme pourrait faire basculer le dossier. Ancien coéquipier de Lionel Messi jusqu’en 2008, Deco devrait faire son retour au FC Barcelone cet été, afin de remplacer Jordi Cruyff au poste de directeur sportif. Sa présence pourrait ainsi être décisive pour la suite du feuilleton Messi.