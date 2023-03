Messi reçoit une offre, Cristiano Ronaldo peut souffler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne manque pas d'opportunité pour son avenir. Le Champion du monde pourrait notamment rebondir en Arabie Saoudite et plus précisément du côté d'Al-Hilal. Mais alors que les chiffres les plus fous circulent, L'Argentin ne devrait pas toucher plus que Cristiano Ronaldo.

L'avenir de Lionel Messi fait grandement parler ces derniers temps. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain, et alors qu'une prolongation reste dans les tuyaux, un départ n'est toutefois pas à exclure. Et pour cause, plusieurs options s'offriraient à lui, notamment en Arabie Saoudite.

Même salaire pour Messi et Ronaldo ?

Et alors que certaines rumeurs ont circulé annonçant que Lionel Messi réclamait 600M€ pour signer à Al-Hilal, MARCA dément catégoriquement et assure que le numéro 30 du PSG ne demande pas un salaire supérieur à celui de Cristiano Ronaldo. En effet, le deux stars auraient exactement le même salaire si Lionel Messi débarquait en Arabie Saoudite.

Une différence sur la durée du contrat

Le média espagnol ajoute qu'il n'existerait qu'une seule différence entre les deux contrats, à savoir la durée. En effet, alors que Cristiano Ronaldo a signé pour deux ans et demi à Al-Nassr alors que Lionel Messi pour s'engager pour une seule saison..