Messi - PSG : Incroyable, il balance son prochain club en direct

Pierrick Levallet

Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Son contrat expire le 30 juin prochain et il ne prolongera pas. Mais il faut encore que La Pulga se trouve un nouveau club. Depuis quelques jours, l'Argentin se rapprocherait de l'Arabie Saoudite et d'Al-Hilal. Il devrait d'ailleurs annoncer sa décision prochainement pour son avenir.

Après deux saisons dans la capitale, Lionel Messi va quitter le PSG. Son contrat arrive à expiration le 30 juin prochain et il ne prolongera pas. Il faut maintenant que le joueur de 35 ans se trouve un nouveau club. Et depuis plusieurs semaines, l’Arabie Saoudite pousse pour La Pulga . Al-Hilal serait très intéressé, notamment pour recréer la rivalité avec Cristiano Ronaldo.

Al-Hilal pousse pour Messi

Le club saoudien ne lésinerait d’ailleurs pas sur les moyens pour convaincre Lionel Messi. On parlerait d’un contrat avec un salaire compris entre 400 et 600M€ à l’année. De son côté, le champion du monde serait tenté par cette destination. L’Argentin devrait faire son annonce très prochainement.

💣 EXCLUSIVA sobe el FUTURO de MESSI | Vía @Marsallorente🗣 "Leo Messi va a acabar aceptando la oferta del Al-Hilal".⏳ "Va a anunciar su decisión mañana o el miércoles". pic.twitter.com/EAiAVtNOyi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 5, 2023

Sa réponse va tomber prochainement