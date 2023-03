Messi - PSG : Coup de théâtre imminent

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG prévoit de changer pas mal de choses l’été prochain, il va déjà falloir régler la situation contractuelle de Lionel Messi. Le champion du monde argentin sera libre le 30 juin et même si Paris souhaite le prolonger, les négociations n’avancent pas vraiment. Dans le même temps, le club saoudien d’Al Hilal souhaite passer à la vitesse supérieure.

Ce n’est pas un secret, le PSG travaille actuellement sur la situation contractuelle de Lionel Messi. L’international argentin sera libre en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Selon nos informations exclusives, le PSG n’a pas changé de cap et veut toujours le conserver. Christophe Galtier s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse à deux jours du match contre le Stade Rennais.

Des discussions entre le PSG et Lionel Messi

« Je sais que Leo, la direction sportive (Luis Campos) et le président (Nasser Al-Khelaïfi) échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants des discussions parce que je veux être concentré sur l'équipe et les matches. Quant à savoir si Leo doit être là la saison prochaine, je l'ai déjà dit, c'est aussi la volonté des uns et des autres. Je sais qu'ils discutent », a lancé l’entraîneur du PSG devant la presse vendredi.

Clash entre Messi et le boss du PSG, cette recrue a choisi son camp https://t.co/21R74U17X5 pic.twitter.com/u8QgJhqmPO — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Al Hilal est prêt à passer à la vitesse supérieure

Mais la concurrence est féroce. Au-delà du FC Barcelone qui souhaiterait le faire revenir, deux ans après son départ au PSG, Al Hilal est également dans la course pour s'offrir Messi. Rudy Galetti explique même que l’objectif du club saoudien est de donner un coup d’accélérateur aux négociations très prochainement. En clair, pour conserver Lionel Messi, le PSG va rapidement devoir passer à l’action et faire une offre. Sinon, il risque d’être surpris.