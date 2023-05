Messi avec une autre légende après son départ du PSG ?

Lionel Messi, en instance de départ au PSG, pourrait bien retrouver un ami de longue date s’il venait à faire son retour au FC Barcelone : Sergio Busquets. L’international espagnol, en fin de contrat cet été, a laissé planer le doute sur son avenir.

L’époque du grand Barça est sans doute révolue mais certains joueurs qui en faisaient partie font toujours l’actualité du FC Barcelone. Libre en juin prochain, Sergio Busquets annoncera sa décision de prolonger ou non l’aventure barcelonaise comme il l'a confié au micro de DAZN : « J’ai plus ou moins décidé de mon avenir. Maintenant, il y a quelques jours de congé et à mon retour, je rendrai ma décision à l’entraîneur », indique Busquets.

Sergio Busquets: “I have more or less decided about my future. Now there are a few days off and when I return I will surely notify the coach”, told DAZN. 🔵🔴 #FCBBarça expect Busquets to stay for one more season. pic.twitter.com/lz3jSAZNvs