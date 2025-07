Mercato : Zinedine Zidane à l’OM, c’est confirmé !

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM quand il était joueur et toujours pas depuis qu’il est entraîneur. Cela changera-t-il à l’avenir ? Bien évidemment, les fans du club phocéen rêvent de voir Zizou sur le banc olympien. Un rêve qui aurait pu devenir réalité si Mohamed Ayachi Ajroudi avait racheté l’OM à Frank McCourt en 2020.

Avant qu’on parle de l’Arabie Saoudite, il y avait un autre projet pour tenter de racheter l’OM. En effet, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient fait parler d’eux pour leur volonté de reprendre le club phocéen. Et ils voyaient d’ailleurs les choses en grand à commencer par l’arrivée de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur de l’OM. « Si j'étais président de l'OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu'à ce qu'il en ait marre. Soit il me met des coups de pied et il me dégage. Soit à force de me voir il va dire oui parce qu'il n'en pourra plus. C'est le devoir d'un président de l'OM. Il n'a pas l'obligation de réussir, il a l'obligation d’essayer », avait confié Boudjellal concernant Zizou.