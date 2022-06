Foot - Mercato

Mercato : Zidane ferme une porte pour son avenir, le PSG peut encore rêver

Publié le 23 juin 2022 à 19h10 par Dan Marciano

A l'occasion de ses 50 ans, Zinédine Zidane a accordé un long entretien à L'Equipe ce jeudi. Le technicien français n'a esquivé aucun sujet, surtout pas celui de son avenir. Annoncé dans le viseur du PSG, il n'a pas fermé la porte à une arrivée à Paris dans le futur. Mais pas question pour lui de se rendre dans un pays dans lequel il ne maîtrise pas la langue.

Comme annoncé par le10Sport.com, Zinédine Zidane a longtemps été l'objectif des dirigeants du PSG, basés à Doha. Mais le technicien n'a pas donné suite à la proposition du club parisien, préférant attendre l'équipe de France. Mais dans un entretien à L'Equipe, Zidane n'a pas fermé la porte à un départ à Paris dans le futur, malgré son attachement à Marseille : « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui » . Toutefois, le Français a annoncé qu'il ne rejoindrait pas un championnat comme la Premier League, en raison notamment de la barrière de la langue.

« Certaines conditions rendent les choses plus difficiles »