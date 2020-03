Foot - Mercato

Mercato : Yannick Carrasco revient sur son départ de Chine !

Publié le 1 mars 2020 à 15h57 par H.G. mis à jour le 1 mars 2020 à 16h02

De retour à l’Atlético de Madrid depuis cet hiver, Yannick Ferreira Carrasco est revenu sur son départ de la Chinese Super League et a révélé qu’il souhaitait quitter le championnat chinois depuis un an.