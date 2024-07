Mercato : Une star a vendu la mèche avant l’arrivée du PSG ?

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, les noms fusent concernant l’actualité mercato du PSG. D’une part en raison de la nécessité de dénicher un élément offensif afin de combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, mais aussi afin de satisfaire Luis Enrique en quête d’un milieu de terrain. Bruno Fernandes entrerait dans cette réflexion. Mais le principal intéressé pourrait déjà avoir donné des indices sur son avenir.

Le PSG se trouve dans une phase délicate de son mercato. En effet, alors que le successeur de Kylian Mbappé n’a toujours pas été recruté, Luis Enrique souhaite injecter du sang neuf dans l’entrejeu de son effectif. Le journaliste Duncan Castles confiait d’ailleurs dernièrement que l’entraîneur du Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement de poursuivre avec Manuel Ugarte la saison prochaine et compterait même sur les recettes de son transfert afin de les utiliser dans le transfert d’un autre milieu de terrain. João Neves (19 ans) est la grande priorité du PSG et le10sport.com vous a révélé dimanche que ça chauffait sérieusement entre les parties concernées par le transfert.

Bruno Fernandes, la nouvelle idée mercato du PSG ?

Mais ce ne serait pas tout. En plus de l’option João Neves, le Paris Saint-Germain garderait un oeil très attentif sur l’évolution de la situation de Bruno Fernandes à Manchester United à en croire L’Équipe et plus précisément son journaliste Loïc Tanzi. Pour rappel, le contrat de la star des Red Devils prendra fin le 30 juin 2026. Et maintenant ?

Bruno Fernandes ne «pense pas à autre chose» qu’à continuer à Manchester United

Avant la fin toute fin de la saison, lorsqu’il restait la finale de la FA Cup à jouer avec Manchester United ainsi que l’Euro avec le Portugal, Bruno Fernandes s’était confié à DAZN afin de signifier sa volonté de poursuivre sa collaboration avec Manchester United entamée en janvier 2020. « Je ne pense pas à autre chose pour le moment. Évidemment, cela ne dépend pas que de moi, n’est-ce pas ? Un joueur doit toujours avoir envie d’être ici, mais en même temps, il faut vouloir qu’il reste. Pour le moment, j’ai l’impression qu’il y a cela des deux côtés ».

«Si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro»

Toutefois, Bruno Fernandes n’est pas dupe et sait que tout est possible sur le marché des transferts. Un départ de Premier League n’est pas utopique, mais il fallait d’abord que toutes les échéances de fin de saison se déroulent avant qu’il commence à réfléchir à son avenir. « Si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro car rien ne pourra détourner mon attention de la finale de la FA Cup et l’Euro car il n’y a rien de plus important que cela pour le moment (…) Pour être sincère, si je dois penser à continuer ou non en Premier League, ce sera après le Championnat d’Europe ».