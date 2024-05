Mercato : Une star à 115M€ en approche ? Le PSG doit agir !

Benjamin Labrousse

Depuis l’hiver dernier, le nom de Bruno Guimarães est associé au PSG. A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, le club de la capitale pourrait recruter la star de Newcastle, qui dispose d’une clause libératoire de 115M€ dans son contrat. Néanmoins, les dirigeants parisiens doivent agir rapidement afin de mener à bien ce dossier. Explications.

L’été risque d’être animé pour le PSG. Et pour cause, le club de la capitale cherche des renforts à tous les postes ! Toutefois, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com début avril, Paris recherche essentiellement à attirer un ailier gauche, un défenseur central, mais aussi un milieu de terrain supplémentaire. Si plusieurs noms ont d’ores et déjà été associés au PSG, Bruno Guimarães pourrait bel et bien être l’heureux élu.

Le PSG lorgne une star de Premier League

Et pour cause, le milieu de terrain brésilien rayonne du côté de Newcastle. Devenu une véritable référence à son poste en Premier League, l’ancien joueur de l’OL est donc convoité par le PSG. L’hiver dernier déjà, Bruno Guimarães avait été annoncé avec insistance du côté du club de la capitale. Cet été, Paris pourrait potentiellement revenir à la charge concernant le joueur âgé de 26 ans, d’autant que ce dernier dispose d’une clause libératoire de 115M€.

La clause libératoire de Bruno Guimarães activable à partir de ce vendredi

Mais comme l’avait révélé le journaliste Fabrizio Romano, cette dernière est activable sur une durée bien définie. Ainsi, la clause libératoire de Bruno Guimarães pourra être déclenchée entre la dernière semaine du mois de mai (qui commence dès ce vendredi donc), jusqu’à la dernière semaine de juin. Cette clause facilitant l’opération est donc opérationnelle à partir de ce vendredi 24 mai, et sera valide jusqu’au 23 juin prochain. Reste désormais à savoir si le PSG se laissera tenter par une offensive concernant l’international Brésilien...