Mercato : Une recrue du PSG va claquer la porte ? Il dévoile la vérité

Arrivé en provenance de l'Inter, Milan Skriniar devait s'imposer comme le véritable leader de la défense. Mais alors que la saison est sur le point de livre son dénouement, le bilan n'est pas positif pour le joueur slovaque. Blessé ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'Inter n'aurait pas convaincu Luis Enrique et son staff. Le club ne serait pas fermé à un départ.

Titularisé face à Lorient ce mercredi, Milan Skriniar tente de retrouver le rythme après une longue absence dûe à une blessure à la cheville gauche. Mais au PSG, le moindre faux pas peut être sévèrement sanctionné. Dans le cas du défenseur slovaque, son manque de régularité, mais aussi de vitesse sur le terrain pourraient lui coûter cher.

Skriniar déjà sur le départ ?

Selon les informations de L'Equipe, le staff de Luis Enrique ne serait pas ravi du rendement de Milan Skriniar. Le quotidien évoque même un possible départ du défenseur à la fin de la saison. Mais pour Fabrizio Romano, on est encore loin d'un transfert.

Skriniar voudrait s'accrocher au PSG