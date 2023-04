Mercato : Une recrue déballe tout, l’OM lui doit une fière chandelle

Thomas Bourseau

Il était attendu depuis de longs mois et pendant tout le mercato hivernal et a pointé le bout de son nez lors des dernières heures. Vitinha a débarqué à l’OM et Pablo Longoria peut remercier Igor Tudor.

Dans les derniers instants du mercato hivernal, l’OM a mis la main sur son attaquant après avoir échoué pour Terem Moffi et Gonçalo Guedes notamment. Vitinha a débarqué de Braga pour la coquette somme de 32M€, ce qui fait du buteur de 23 ans la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

«Tudor ? J’ai choisi Marseille aussi pour ça»

Président du club phocéen, Pablo Longoria peut remercier Igor Tudor d’avoir indirectement incité Vitinha à choisir l’OM comme destination comme le principal intéressé l’a révélé lors d’un entretien accordé à Canal+ . « Si c’est le jeu de Tudor qui m’a incité à signer à Marseille ? J’ai analysé, j’ai vu beaucoup de matches et j’ai choisi Marseille aussi pour ça. La manière de jouer de Tudor m’a plu parce que mes caractéristiques principales coïncident avec la manière de jouer de l’OM ».

«Un entraîneur très présent, très humain et il veut toujours plus»