Une opération à 28M€ sur le point de relancer l’avenir de Griezmann

Publié le 22 septembre 2022 à 07h30 par Bernard Colas

En manque de temps de jeu en raison d’un désaccord entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid concernant son option d’achat, Antoine Griezmann doit prendre son mal en patience, se contentant de bouts de match depuis le début de la saison. Une situation qui pourrait prendre fin prochainement, puisque les deux clubs seraient en contacts afin de trouver un accord.

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann se retrouve malgré lui au cœur d’une bataille entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Les Colchoneros refusent en effet de verser la somme de 40M€ au club culé, correspondant au montant de l’option d’achat fixée dans le contrat de l’international français qui sera automatiquement levée si ce dernier dispute plus de 50% des rencontres du club madrilène au cours des deux saisons de son prêt. De son côté, l’écurie blaugrana ne compte pas revoir ce montant à la baisse. Ainsi, Antoine Griezmann a attendu le week-end dernier pour connaître sa première titularisation à l’occasion du derby face au Real Madrid (0-1), lui qui avait dû jusqu’ici se contenter de bouts de match. Une situation qui inquiète le principal intéressé à deux mois de la Coupe du monde.

« Il ne peut pas être complètement heureux de cette situation », reconnaît Deschamps

Malgré son manque de temps de jeu, Antoine Griezmann figurait bien dans la liste de Didier Deschamps pour affronter l’Autriche et le Danemark durant cette trêve internationale, le sélectionneur des Bleus maintenant sa confiance en son attaquant. « Le temps de jeu qu’il a, c’est en dessous de 30 minutes. Antoine le sait bien, c’est un joueur important, il aura toujours mon soutien, mais je soutiens tous les joueurs de toute façon. Il fait partie des cadres et des joueurs qui ont été décisifs jusqu’à maintenant. À lui de tout faire pour continuer de l’être. En tenant compte de cette situation un peu particulière aujourd’hui qui limite son temps de jeu, puisque c’est inférieur à 30 minutes à chaque match », déclarait il y a quelques jours Didier Deschamps au micro de RTL , avant de poursuivre : « Malgré tout, dans ce temps de jeu réduit, ça reste un joueur décisif. Mais évidemment, il ne peut pas être complètement heureux de cette situation parce qu’il est habitué à beaucoup plus. Ça crée une situation qui n’est pas idéale pour lui ces dernières semaines . » Antoine Griezmann peut malgré tout garder espoir, puisque le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid travailleraient en coulisses pour trouver une solution.

Un transfert à 28M€ pour Griezmann ?