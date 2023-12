Mercato : Une nouvelle saison blanche pour Zinédine Zidane ?

Axel Cornic

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021, Zinédine Zidane commence à trouver le temps long. Et la situation ne devrait pas s’arranger, puisque plusieurs portes se sont fermées ou vont se fermer dans les prochains mois, avec le technicien Français qui pourrait bien rester sur le côté jusqu’en 2025.

Considéré comme l’un des entraineurs les plus talentueux de sa génération, avec notamment trois Ligues des Champions consécutives remportées entre 2016 et 2018, Zinédine Zidane commence à manquer au monde du football. Car voilà plus de deux ans qu’il n’a plus de banc et si les options n’ont pas manqué, il n’a jamais su ou voulu en saisir une.

Le PSG rêve désormais de Thiago Motta

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com comment il a refusé le PSG par le passé et si son nom fait toujours rêver à Doha, on pourrait bien l’oublier. Car sauf catastrophe, Luis Enrique est en place jusqu’en juin 2025 au moins et son successeur potentiel serait déjà connu, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui aimerait miser sur Thiago Motta. Ce dernier est la grande sensation de la première partie de saison de Serie A, puisque son Bologna est l’équipe la plus suivie du moment.

Le Real prolonge Ancelotti, la Juve bien partie pour garder Allegri