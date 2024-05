Mercato : Une figure de l’OM déballe tout sur son départ

Hugo Chirossel

Alors qu’il y a été formé, André Ayew a quitté l’OM libre de tout contrat en 2015. Un départ sur lequel est revenu l’international ghanéen. Ce dernier assure qu’il ne voulait pas partir, mais qu’il y a été obligé et qu’une prolongation n’était pas une option, en raison de l’absence de Ligue des champions.

Huit ans après son départ de l’OM, André Ayew a fait son retour en Ligue 1 en novembre dernier, au Havre. Dans un entretien accordé à Winamax , le joueur âgé de 34 ans est revenu sur les raisons de son départ de Marseille. S’il voulait rester chez son club formateur et qu’il était prêt à prolonger son contrat, il a été contraint de partir.

« S’il n’y a pas de Ligue des champions, on ne peut pas prolonger »

« Mon futur à l’OM était conditionné si on allait en Ligue des champions. Beaucoup de personnes oublient, c’est une période où le club est très endetté. Il n’y a que la Ligue des champions qui peut nous aider pour que certains de ce groupe-là restent. C’est sûr qu’à la fin certains allaient partir, parce que le club en avait besoin. Moi, j’ai été prévenu par le président de l’époque, Vincent Labrune, que s’il n’y a pas de Ligue des champions, on ne peut pas prolonger. Pas parce qu’on veut pas, mais on peut pas », a expliqué André Ayew.

Ayew voulait rester à l’OM