Mercato : Une avancée considérable pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 5 juillet 2020 à 15h25 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2020 à 15h29

Libre de tout contrat après son expérience au PSG, Edinson Cavani est à la recherche d’un nouveau challenge. l’AS Roma est sur le coup et un facteur décisif externe pourrait permettre de boucler l’arrivée de l’attaquant uruguayen.