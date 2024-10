Mercato : Un pote de Cristiano Ronaldo appelé par le Real Madrid ?

Jean de Teyssière

L’année dernière, Thibaut Courtois, David Alaba et Eder Militao avaient été victimes d’une rupture du ligament croisé du genou. La malédiction se poursuit et touche désormais Dani Carvajal, qui a subi une blessure bien plus grave, puisqu’il a été victime de trois ruptures dans son genou droit. Au Real Madrid, on ne compte toutefois pas être actif sur le marché des transferts, sauf si une opportunité s’annonce, comme Aymeric Laporte, coéquipier de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

Terrible nouvelle au Real Madrid. La victoire 2-0 face à Villarreal samedi soir passe en second plan, après la très grave blessure de Dani Carvajal à la fin de la rencontre. L’international espagnol, véritable légende du club, a été victime d’une triple rupture : du ligament croisé antérieur, du ligament latéral externe et du tendon poplité. Son absence risque d’avoir une sacrée incidence sur la suite de la saison madrilène, même si les dirigeants du club espagnol n’ont pas l’habitude de céder à la panique.

Mercato - Real Madrid : Le transfert d’une star totalement relancé ? https://t.co/GtcWz8UkXo pic.twitter.com/TXbk9yYKSq — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Aucune arrivée attendue cet hiver

D’après le média espagnol AS, le Real Madrid ne devrait pas être actif sur le marché des transferts cet hiver. Au sein du club multitré en Ligue des Champions, on fait confiance à 100% à Lucas Vazquez qui a déjà occupé à plusieurs reprises le poste de latéral droit. Carlo Ancelotti l’a d’ailleurs rappelé en conférence de presse ce samedi après la rencontre : « Lucas Vázquez nous donne beaucoup de confiance. Et il faut garder à l’esprit que le marché est fermé et qu’il n’y a pas beaucoup d’options. »

Laporte, une opportunité en or ?

Né à Agen, dans le Lot-et-Garonne, Aymeric Laporte n’en est pas moins international espagnol. Le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne joue désormais à Al-Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo mais son nom est régulièrement cité au Real Madrid. AS révèle qu’il pourrait venir dès cet hiver, si les dirigeants madrilènes jugent qu’il est une belle opportunité de transfert.