Mercato : Un nouvel entraîneur débarque, le PSG peut le dégoûter

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble déjà avoir défini les pistes principales de son mercato et l’une d’entre elles mènerait en Serie A. Plus précisément au Napoli, puisque c’est Khvicha Kvaratskhelia que le club parisien veut pour en grande partie pallier le départ de Kylian Mbappé. Et après une première offre de 80M€ une seconde pourrait bientôt être dégainée…

Toute l’Europe a les yeux tournés sur le PSG. Déjà acteur très importante de chaque session de transferts, le club parisien pourrait être plus actif que jamais avec la succession de Kylian Mbappé qui doit être réglée le plus vite possible. Et si plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, il y en a un qui semble tout particulièrement séduire.

Conte veut garder Kvaratskhelia

Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, qui semble être devenu en quelques jours la grande priorité du PSG en attaque. Il faut dire que l’ailier géorgien a tout pour plaire, même si plusieurs médias en Italie annoncent que le futur entraîneur du Napoli aurait mis son veto à ce départ. Actuellement libre, Antonio Conte devrait en effet prendre les rênes de l’équipe napolitaine et il aurait clairement expliqué au président Aurelio De Laurentiis qu’il n’a aucune intention de voir l’une de ses plus grandes stars faire ses valises.

Le PSG trop puissant ?