Mercato - PSG : Une folie à 100M€, la presse étrangère confirme !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé sa priorité sur le mercato estival avec Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien que le Napoli ne voudrait pas vraiment vendre. Ainsi, du côté de Doha on aurait décidé de sortir l’artillerie lourde et après une première offre de 80M€, une autre plus importante devrait bientôt être dégainée.

Le premier gros dossier de l’été parisien est évidemment la succession de Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le club après sept années passées au PSG. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, mais à paris on semble notamment regarder vers le Napoli et sa paire d’attaquants.

PSG - Real Madrid : Avant de signer, Mbappé a annoncé son départ ! https://t.co/w6wbeR6m9A pic.twitter.com/uOEMDoSarY — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Le PSG prêt à foncer sur les stars du Napoli

Il y a bien-sûr Victor Osimhen, qui avait déjà été approché il y a un an comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Mais la véritable priorité du PSG semble plutôt être son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, qui séduirait tout le monde au sein du club. Contrairement au Nigérian, l’ailier géorgien ne possède toutefois pas de clause de départ et il va être assez compliqué de l’arracher au Napoli.

Une offre de 100M€ en préparation pour Kvaratskhelia