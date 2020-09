Foot - Mercato

Mercato : Un nouveau point de chute pour Balotelli ?

Publié le 22 septembre 2020 à 15h43 par La rédaction mis à jour le 22 septembre 2020 à 15h45

Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat avec Brescia, relégué en Serie B, Mario Balotelli pourrait bien rebondir du côté du Genoa.