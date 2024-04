Mercato : Un joueur du PSG prêt à partir au bras de fer pour son avenir ?

Thibault Morlain

Pour sa première saison sous le maillot du PSG, Randal Kolo Muani déçoit, lui qui avait pourtant été acheté pour 90M€. Une situation qui ferait d’ailleurs réfléchir le club de la capitale concernant l’avenir de son attaquant. Mais voilà que pour Kolo Muani, un départ ne serait pas envisageable. Le début d’un bras de fer avec le PSG ?

Durant l’intersaison, le visage de l’attaque du PSG va considérablement changer. Bien évidemment, le club de la capitale va devoir faire avec le départ annoncé de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Mais voilà que d’autres éléments offensifs pourraient ne pas continuer avec le groupe de Luis Enrique la saison prochaine. Des questions se poseraient notamment à propos de l’avenir de Randal Kolo Muani au PSG.

Kolo Muani viré par le PSG ?

Et si Randal Kolo Muani quittait déjà le PSG après seulement une saison ? Journaliste pour BFM , Dario Divialle a expliqué sur X sur le club de la capitale envisageait la possibilité de se séparer de l’international français cet été. Mécontent des performances de Kolo Muani, le PSG pourrait le vendre afin de recruter de nouveaux joueurs.

La décision est déjà prise pour Kolo Muani

Le fait est que Randal Kolo Muani n’aurait lui aucune intention de faire ses valises et s’en aller du PSG. Un départ ne serait clairement pas à l’ordre du jour pour l’ancien joueur de Nantes et de Francfort. Dans le clan Kolo Muani, on expliquerait que l’attaquant du PSG aurait à coeur de rester et montrer qu’il peut s’imposer à Paris dans les années à venir.