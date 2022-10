Foot - Mercato

Mercato : Un gros départ est acté au RC Lens, il lui fait ses adieux

Publié le 9 octobre 2022 à 22h10 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 22h13

Pierrick Levallet

Remonté en Ligue 1 en 2020, le RC Lens est depuis un club bien établi dans l’élite française. Sa situation, le club lensois la doit en partie à Florent Ghisolfi, le directeur sportif. Ce dernier va d’ailleurs quitter les Sang et Or pour rejoindre l’OGC Nice. Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, n’a donc pas manqué de lui faire ses adieux.

Il y a encore quelques années, le RC Lens était en grande difficulté en Ligue 2. Mais désormais, les Sang et Or se sont bien établis en Ligue 1. Franck Haise réalise un excellent travail avec Seko Fofana et ses autres joueurs. Mais l’entraîneur lensois n’est pas le seul responsable de cette incroyable reconstruction du club.

Ghisolfi quitte le RC Lens

En effet, Florent Ghisolfi s’est engagé avec l’OGC Nice pour y occuper le poste de directeur sportif. Une terrible perte pour le RC Lens, puisque l’homme de 37 ans est en grande partie responsable de la folle remontée des Sang et Or. Arnaud Pouille - le directeur général du RC Lens - n’a donc pas manqué de lui dire au revoir.

«Je le remercie pour ce qu’il a fait»