Mercato : Un gros coup en attaque ? La réponse évasive de Galtier !

Publié le 15 janvier 2022 à 12h04 par La rédaction

Alors que la rumeur d'un intérêt de l'OGC Nice pour Julian Alvarez a circulé ces derniers jours, Christophe Galtier dément, sans toutefois fermer la porte.