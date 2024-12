Mercato : Un entraîneur viré, le PSG lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a été l'entraîneur qui a amené le PSG en demi-finale puis en finale de Ligue des champions pour la première fois de l'histoire de l'ère QSI à l'été 2020. Malgré tout, quelques mois plus tard, il fut remercié par les dirigeants. Un départ qui a choqué Ambre Godillon, qui travaillait chez PSG TV, et qui a dévoilé une punchline de Leonardo à ce sujet. Explications.

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, Thomas Tuchel apprenait son licenciement du PSG des bouches de Leonardo, ex-directeur sportif, et du président Nasser Al-Khelaïfi. Et ce, dans la foulée d'une victoire acquise au Parc des princes face au RC Strasbourg (4-0). Un choc pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais aussi pour Ambre Godillon, journaliste alors en poste à PSG TV.

Randal Kolo Muani et le PSG, c'est fini ! 🥺 Son départ imminent au mercato de janvier se précise selon Jérôme Rothen.

➡️ https://t.co/Dl84ypjdEt pic.twitter.com/a3iCIaQWBU — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

«J'adorais Thomas Tuchel, il me fascinait»

Sur les ondes de France Bleu, la journaliste officiant sur DAZN depuis le début de la saison s'est longuement livrée sur l'épisode du limogeage de Thomas Tuchel à quelques heures du réveillon de Noël 2020. « J'adorais Thomas Tuchel, il me fascinait. Avant chaque live qu'on faisait, on pouvait vraiment parler football avec lui d'une manière où il n'avait pas de pudeur d'en parler avec quelqu'un qui connaît moins bien que lui. (...) Il était pédagogue et passionné, il te transmettait ça ».

«J'ai le seul job où quand tu reviens à la rentrée après Noël, tu as un collègue en moins»

Et bien évidemment, le départ soudain de Thomas Tuchel n'a pas laissé Ambre Godillon de marbre.

« Si j'étais touché par son départ ? Oui, je me rappelle d'une petite anecdote. Ca m'avait fait de la peine parce que je l'appréciais vraiment. Si je l'avais senti venir ? Il commençait à y avoir des clash publics avec Leonardo. Ca sentait un peu le roussi parce que tu sais que hiérarchiquement, il y en a un qui a le dessus sur l'autre. Et quand il part, je me suis dit purée, j'ai le seul job où quand tu reviens à la rentrée après Noël, tu as un collègue en moins que tu ne reverras jamais et tu n'as pas pu lui dire au revoir. Je lui ai envoyé un message, mais je n'ai jamais pu le revoir physiquement et ça m'a fait de la peine ».

«Leonardo m'a dit : « Il ne faut pas mettre d'émotion là-dedans, c'est le travail»

Pour France Bleu, Ambre Godillon a d'ailleurs révélé une discussion avec Leonardo au retour des fêtes de Noël au sujet de cet épisode malheureux.

« L'anecdote, c'est que j'ai croisé Leonardo quelques jours après qui est à l'origine de ce licenciement. Je me retrouve dans l'ascenseur avec Leonardo. Il me dit : « Ca va toi ? » Et je me demande si je lui dis la vérité ou pas ? Et du coup je lui dis que oui, que je suis un peu dégoûté, je ne suis pas habitué et je ne suis pas rôdé au fait de dire au revoir sans dire au revoir. Il m'a dit : « Il ne faut pas mettre d'émotion là-dedans, c'est le travail ». Et là j'ai compris, mais il a raison ».