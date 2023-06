Mercato : Un énorme coup de balai est annoncé au PSG

Hugo Chirossel

Alors que le PSG est déjà au travail afin de renforcer son effectif, il va également devoir gérer le retour de plusieurs joueurs partis en prêt l’été dernier. Une situation qui concerne notamment Leandro Paredes, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou bien Mauro Icardi. Des éléments qui devraient tous être poussés vers la sortie.

En fin de contrat avec le PSG, le départ de Lionel Messi est désormais acté. Après l’Argentin, le club de la capitale souhaite également se séparer de Neymar. En ce sens, comme indiqué par Le 10 Sport , Chelsea est intéressé à l’idée de s’attacher les services de l’international brésilien.

Une vague de départ se prépare au PSG

D’autres joueurs vont également être poussés vers la sortie cet été, notamment ceux partis en prêt. En plus d’Abdou Diallo et Colin Dagba, qui ont officialisé leur retour au PSG, des éléments comme Leandro Paredes, Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum sont eux aussi dans une situation similaire.

« Presque tous les retours de prêt vont être invités à trouver un nouveau club »