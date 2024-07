Mercato : Un double transfert se prépare, le PSG attend le feu vert !

Thomas Bourseau

Le comité de direction du PSG s’active considérablement en coulisses dans l’optique de rapidement boucler le feuilleton Victor Osimhen. La presse étrangère assure qu’en parallèle, le Paris Saint-Germain serait prêt à sacrifier Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos qui auraient été offerts à Chelsea. Une proposition encore sans réponse à ce jour.

Le PSG a cassé sa tirelire à l’été 2023 afin de redessiner l’effectif à l’image de son nouvel entraîneur Luis Enrique. En ce sens, pas moins de onze recrues ont été enregistrées dont Gonçalo Ramos qui a coûté 65M€ hors bonus au Paris Saint-Germain et Randal Kolo Muani qui a valu 85M€, bonus compris. La double opération a donc coûté cher au champion de France et l’aventure pourrait déjà s’arrêter là pour l’international français et le buteur du Portugal.

Kolo Muani et Ramos offerts à Chelsea

Ces derniers jours, le comité de direction du PSG pousse énormément afin de boucler le transfert de Victor Osimhen dont la clause libératoire fixée dans son contrat au Napoli est comprise entre 110 et 130M€. Le journaliste Graeme Bailey affirme ce jeudi que les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient se séparer de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos afin d’offrir une place de premier choix à Osimhen sur le front de l’attaque. D’ailleurs, Graeme Bailey confie que des intermédiaires auraient proposé leurs services à Chelsea.

Pas de réponse de Chelsea pour le duo d’attaquants du PSG

Mais qu’en pense le pensionnaire de Premier League ? En quête d’attaquants, d’où leur intérêt pour Victor Osimhen partagé avec le PSG, les Blues scruteraient le marché des buteurs. Journaliste pour HITC Football, Graeme Bailey a tenu à faire passer un message clair : Chelsea aurait certes été approché pour recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Toutefois, aucune réponse n’aurait été livrée au PSG pour Ramos et Kolo Muani.