Mercato : Un départ annoncé, l’ASSE peut souffler

Menacé après le très mauvais début de saison de l’ASSE, Laurent Batlles a finalement réussi à redresser la barre. Si le maintien n’est pas encore assuré mathématiquement, les Verts sont tout de même très bien partis pour rester en Ligue 2 l’année prochaine. Alors que son avenir interroge ces derniers jours, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne devrait poursuivre son aventure dans le Forez.

Battue sur la pelouse du Stade Lavallois le week-end dernier (2-1), l’ASSE devra encore patienter avant de valider sa place en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts comptent tout de même sept points d’avance sur le premier relégable et sont bien partis pour assurer leur maintien.

Un départ de Batlles cet été ?

Maintenu malgré le très mauvais début de saison de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles, sous contrat jusqu’en juin 2024, pourrait s’en aller cet été. Comme l’indiquait L’Équipe dernièrement, l’avenir de l’entraîneur âgé de 47 ans serait incertain et pourrait dépendre des ambitions de l’ASSE sur le mercato, ainsi que la possible vente du club.

Batlles devrait rester