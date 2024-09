Mercato : Un deal à 69,9M€ avec le PSG annoncé à l'étranger

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on a donc terminé le mercato estival avec 4 recrues au compteur. Alors que l'une des priorités du recrutement était de faire venir un nouveau milieu de terrain, ce besoin a été comblé avec l'arrivée de Joao Neves en provenance de Benfica. Le Portugais réalise des débuts tonitruants et voilà que le club lisboète a dévoilé tous les détails du deal Neves.

C'est le 5 août dernier que le PSG officialisait l'arrivée de Joao Neves. Alors que le10sport.com vous avait révélé l'intérêt du club de la capitale pour le Portugais, dont le prix de 120M€ était jugé trop cher, les négociations ont finalement abouti à une issue positive. C'est une ristourne de quasiment 50M€ qui a alors été accordée par Benfica pour Neves. Si le club lisboète s'en remettait initialement à la clause libératoire de 120M€ du phénomène de 19 ans, l'accord final portait sur un montant de 70M€.

PSG : Un attaquant prend rendez-vous avec Luis Enrique ! https://t.co/UkXDOXyWE7 pic.twitter.com/dTJHxNsCAG — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

59,9M€ + 10M€ pour Neves

Dans un rapport, publié ce dimanche et rapporté par A Bola, retraçant les différentes opérations réalisées durant le mercato estival, Benfica a dévoilé tous les détails du transfert de Joao Neves au PSG. Il est ainsi expliqué que le milieu de terrain portugais a été vendu pour 59,9M€. A cela, il faudra également ajouter 10M€ de bonus liés à différents objectifs. Au total, Joao Neves pourrait donc coûter 69,9M€ au PSG.

« João est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde »

Au-delà du prix déboursé, le PSG se frotte les mains d'accueillir Joao Neves. Suite à la signature du Portugais, Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, confiait notamment : « Nous sommes ravis d'accueillir João Neves au sein de la famille du Paris Saint-Germain. João est l'un des joueurs les plus talentueux du Portugal et du monde. Il rejoint le Paris Saint-Germain avec beaucoup de passion et il est déterminé à se battre pour notre maillot, ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à bâtir une jeune équipe fantastique au Paris Saint-Germain - basée sur le travail en équipe, le talent et l'esprit collectif - qui est le fondement du grand avenir de notre Club »..