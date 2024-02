Mercato : Un crack claque la porte de l'OM et se justifie

Thibault Morlain

Natif de Marseille, Mohamed Simakan a porté le maillot de l'OM durant sa jeunesse. Malheureusement, en 2014, l'actuel joueur de Leipzig quitte le club phocéen et explose quelques années plus tard à Strasbourg. Du côté de l'OM, on peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer un tel talent. Simakan a d'ailleurs dit plus sur sa décision de quitter le navire olympien.

Révélé sous le maillot de Strasbourg, Mohamed Simakan aurait pu connaitre une trajectoire différente s'il était resté à l'OM. Ayant évolué chez les jeunes du club phocéen, il était finalement parti en 2014. Désormais, Simakan s'est fait une place de choix du côté de Leipzig et si quitter l'OM n'a pas été simple pour lui le Marseillais, il ne regrette pas quand il voit où il en est arrivé...

« A Marseille, on veut être pro à l'OM »

C'est dans un entretien accordé à RMC que Mohamed Simakan est revenu sur son départ de l'OM en 2014. L'acrule joueur de Leipzig a alors confié : « Tout le monde sait que Marseille est un club que j'admire. C'est le club dont je suis tombé amoureux en premier. Dans ce club là, à un moment, ce qui était compliqué, il a fallu faire des choix. On n'est pas tombé d'accord. Quand on est jeune, il y a des choses pour lesquelles on travaille. On a tous un rêve, à Marseille, on veut être pro à l'OM ».

« C'est beaucoup de déception, mais aujourd'hui, ça porte ses fruits »