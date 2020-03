Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : Un club portugais veut deux joueurs de Monaco !

Publié le 24 mars 2020 à 9h02 par La rédaction mis à jour le 24 mars 2020 à 9h06

Auteur d'une saison décevante, le Sporting CP prépare déjà le prochain exercice et souhaite se renforcer au plus vite. Dans cette optique, deux joueurs de l'AS Monaco sont dans le viseur des Lisboètes.