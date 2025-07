Mercato : Un chèque XXL le fait complètement changer d'avis à l'OM ?

Avec Quentin Merling, Valentin Rongier a quitté le rassemblement de l'OM afin de rejoindre le FC Nantes. Deux transferts qui font beaucoup de bruit puisque le milieu de terrain, alors chez les Canaris, avait expliqué ne jamais vouloir rejoindre le club breton. Quelques années plus tard et avec un peu d'argent, les convictions de Rongier ont bien changé.

« Je ne pourrais pas aller là-bas »

« C’est un club de la région qui a aussi beaucoup de supporters. Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais depuis que je suis petit, c’est forcément un club que je vois comme ennemi. Si je pourrais signer ? Non. Je ne pense pas. C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Et ce n’est pas comme si j’étais ici de passage. C’est ma dix-huitième saison, j’ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu », avait alors balancé Valentin Rongier dans une interview pour Ouest France concernant Rennes.