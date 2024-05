Mercato : Un Champion du monde pour oublier Mbappé ? Le PSG a sa réponse

Axel Cornic

A la recherche d’un renfort de luxe pour tourner la page Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est lié aux plus grandes stars de la scène européenne. C’est notamment en Italie, ou après Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia, c’est la piste menant à Lautaro Martinez qui a refait surface. Mais l’Inter n’est pas vraiment vendeur...

Alors qu’on ne connait pas encore sa future destination, tout le monde se demande qui sera le successeur de Kylian Mbappé à Paris. Le casting est lancé et Luis Campos comme Nasser Al-Khelaïfi semblent ratisser le terrain afin de trouver la perle rare. C’est notamment le cas du président parisien, qui chasserait en ce moment en Serie A.

Lautaro Martinez, le profil parfait pour le PSG ?

Ces derniers jours, le PSG a en effet été lié à deux stars du championnat italien que sont Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia, actuellement au Napoli. Mais une autre piste revient régulièrement pour les Parisiens et c’est celle qui mène à Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter et Champion du monde avec l’Argentine en 2022, au Qatar. Il faut dire que le profil de l’attaquant de 26 ans ferait saliver n’importe quel club et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 110M€.

« Nous sommes en train de batailler avec son agent »