Mercato - PSG : La succession de Mbappé bouleversée par un couac imprévisible ?

Le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé ses deux priorités pour oublier le départ de Kylian Mbappé et elles sont toutes les deux au Napoli, en Serie A. Ces dernières semaines, la presse transalpine a insisté sur l’intérêt parisien pour Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, avec une opération folle de 260M€ qui pourrait se monter sur le mercato.

Depuis plusieurs mois déjà, le PSG nous explique que l’après-Mbappé ne sera pas tourné vers l’arrivée de nouvelles stars, mais plutôt vers la construction d’un collectif solide. Pourtant, le premier dossier chaud du mercato pourrait bien défrayer la chronique, avec non pas une mais bien deux stars de la Serie A qui pourraient débarquer.

Le PSG regarde vers le Napoli

Il s’agit du duo napolitain formé par Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, dont les deux départs pourraient bien rapporter près de 260M€ à leur club. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Nigérian avait déjà été approché l’été dernier par le PSG, tandis que l’ailier géorgien aurait tapé dans l’œil du président Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait décidé de prendre les choses en main pour son transfert.

Osimhen out 4 semaines

Pour le moment, ces deux pistes ne s’annoncent pas simples et une blessure pourrait bien venir compliquer encore plus les choses. La Fédération nigérienne de football a en effet annoncé tout récemment qu’Osimhen s’est blessé et sera indisponible pur une durée d’au moins 4 semaines. Il ratera don les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à l’Afrique du Sud (7 juin) et au Bénin (10 juin), mais à Naples on craint encore pire...

Un problème pour le mercato ?