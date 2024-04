Mercato : Un attaquant veut quitter l’Angleterre pour le PSG !

Thomas Bourseau

Michael Olise (22 ans) est certes né à Londres et a fait toutes ses classes dans le football anglais jusqu’à Crystal Palace. Néanmoins, c’est avec les jeunes sélections en équipe de France que l’ailier des Eagles a fait ses classes sur la scène internationale. D’ailleurs, le Français lorgnerait un transfert au PSG.

Ces derniers temps, le PSG s’est montré particulièrement attractif pour certains jeunes attaquants à fort potentiel. Ce fut le cas rien que l’été dernier pour Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola ou encore Gonçalo Ramos.

Osimhen, futur avant-centre du Paris Saint-Germain ?

Et il semblerait que le départ de Kylian Mbappé en fin de saison puisse déboucher sur la venue d’un autre élément offensif. Victor Osimhen semble être la recrue la plus probable à l’instant T au vu des rumeurs circulant dans la presse italienne. Le média Il Mattino a même dernièrement confié que le PSG était « le rêve » du buteur du Napoli qui dispose d’une clause libératoire comprise entre 110 et 130M€ depuis sa prolongation de contrat le 23 décembre dernier jusqu’en juin 2026. Cependant, Osimhen pourrait ne pas être le seul attaquant à choisir le PSG cet été.

Michael Olise rêverait du PSG !