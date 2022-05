Foot - Mercato

Mercato : Un attaquant de Galtier déjà sur le départ ?

Publié le 21 mai 2022 à 15h17 par La rédaction

Alors que l’OGC Nice va terminer en dehors du podium, l’obligation d’achat pour Justin Kluivert n’est plus d’actualité. Elle s’est transformée en option d’achat mais pour le moment, l’AS Roma n’est pas satisfaite des propositions niçoises.

Arrivé l’été dernier sous forme de prêt depuis l’AS Roma, Justin Kluivert a réalisé une saison en demi-teinte avec l’OGC Nice. Mais quid de son avenir ? D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Nice ne disposait d’une obligation d’achat qu’en cas de qualification en Ligue des Champions. Assurés de terminer en dehors du podium, les Aiglons n’ont donc qu’une option d’achat. Et pour le moment, l’AS Roma ne serait pas satisfaite des chiffres proposés par Nice. Reste à savoir si les deux clubs finiront par trouver un accord…