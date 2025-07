Mercato : Un ancien de l’OM dégoute le PSG !

La presse italienne a évoqué une nouvelle piste prestigieuse pour le Paris Saint-Germain, en ce mercato estival. En marge des discussions avec la Juventus concernant Randal Kolo Muani, les dirigeants parisiens auraient tenté leur chance avec un international français, puisqu’ils auraient pris des renseignements au sujet de Khephren Thuram.

Ces dernières années, le PSG a clairement décidé de miser fort sur les talents français. Il y a eu les valeurs sûres comme Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez , mais également des jeunes promesses comme Bradley Barcola , Désiré Doué ou encore Warren Zaïre-Emery . Et ça devrait continuer en ce mercato estival, avec une nouvelle piste qui a fait surface du côté de l’Italie.

Le PSG tente Thuram

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le PSG se seraient vraisemblablement renseigné au sujet de Khephren Thuram, milieu de terrain de l’équipe de France et de la Juventus. Il sort d’une des meilleures saisons de sa jeune carrière et il pourrait être un renfort de taille pour Luis Enrique, même s’il ne semble pas être sur le marché actuellement. Bien au contraire, puisque les Bianconeri souhaiteraient lui offrir un nouveau contrat pour éloigner l’intérêt des autres clubs européens et s’assurer sa présence sur le très long terme.